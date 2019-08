Autovie Venete: ultimo bollino nero per il weekend

FVG - Protagonisti di questo fine settimana, a cavallo fra agosto e settembre, sulla rete di Autovie saranno soprattutto i rientri, sicuramente superiori alle partenze. Agli spostamenti di chi torna dalle vacanze si sommano i transiti di chi invece non è ancora partito e quelli dei pendolari del mare.

BOLLINO ROSSO - Un mix che si fa sentire già oggi, venerdì 30 agosto, giornata da bollino rosso. Il traffico è particolarmente intenso lungo la A4 Venezia – Trieste verso Venezia, mentre nella direzione opposta si viaggia in modo più fluido, ma comunque sostenuto. Circolazione piuttosto intensa anche in A23 Palmanova - Tarvisio, verso Tarvisio e in A57 Tangenziale di Mestre in direzione Trieste.

NERO - Bollino nero, invece, per sabato 31 agosto, giorno in cui sono attesi più di 163 mila transiti. Elevato il numero di veicoli – in A4 - diretti verso Trieste e possibili rallentamenti ai caselli che portano al mare. Più congestionata la viabilità in direzione Venezia, con probabili incolonnamenti in entrata alla barriera di Trieste Lisert e ai caselli di Latisana, San Stino di Livenza, San Donà di Piave. Potenziato il personale di esazione per agevolare il pagamento del pedaggio agli utenti, attivi anche i soccorsi sanitari e meccanici posizionati sull’A4. Sempre sabato 31 il traffico sarà critico in A23 verso Palmanova, con lunghe code all’altezza del bivio A4/A23. Anche la A57 sarà caratterizzata da flussi intensi di veicoli, soprattutto verso Trieste.

NO AI MEZZI PESANTI - Il divieto di transito per i mezzi pesanti sarà in vigore dalle 8 del mattino alle 16 mentre domenica lo stop inizierà alle 7 e durerà fino alle 22. Domenica 1 settembre (le previsioni indicano oltre 144 mila veicoli in transito) lungo la A4 si transiterà in modo sostenuto in direzione Trieste con rallentamenti in prossimità dei caselli che portano alle località dell’Alto Adriatico. Molto più intensi i flussi verso Venezia, con code in entrata alla barriera di Trieste Lisert e ai caselli «balneari». In A23 transiti sostenuti verso Tarvisio così come in A57 ma in direzione Trieste. Fondamentale, come sempre, informarsi sulla viabilità prima di mettersi in viaggio utilizzando la app InfoViaggiando, il sito www.infoviaggiando.it o chiamando il numero verde 800 99 60 99.