Udine: l'opposizione davanti alla ex Coca-Cola per la difesa degli alberi di viale Palmanova

UDINE - I gruppi consigliari di opposizione del Partito Democratico, Progetto Innovare e SiAmo Udine hanno indetto per sabato 31 agosto alle 11, in viale Palmanova di fronte alla ex Coca Cola, un presidio (che ha preso il nome di «Un respiro per la città: difendiamo gli alberi. #cittadiniperlambiente") in difesa degli alberi che l’Amministrazione Fontanini è in procinto di far abbattere in viale Palmanova, via Cividale e viale Venezia. «Tutta la cittadinanza - si legge in una nota - è invitata a partecipare a questa protesta pacifica per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente e del verde della nostra città».



