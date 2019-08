Motociclista tedesca rovina a terra e si ferisce seriamente a una gamba

PALUZZA - Stava percorrendo, in sella alla sua motocicletta, la ripida strada che porta da passo Monte Croce Carnico al fondovalle, quando è rovinata a terra ferendosi a una gamba in modo serio.

Protagonista dell’incidente una turista tedesca

La donna si stava dirigendo verso l’Italia ed era in compagnia di un amico, anch’egli di nazionalità tedesca, quando, lungo la strada statale 52 bis, in prossimità di una curva, ha perso l’equilibrio ed è caduta. Subito sono stati chiamati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Paluzza, per i rilievi del caso, i vigili del fuoco, e un’ambulanza da Tolmezzo, che ha accompagnato la motociclista al pronto soccorso. Sul posto è stato inviato, in via precauzionale, anche l’elicottero del 118 partito dalla libasse di Campoformido.