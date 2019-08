Spiagge Sicure: in Fvg tremila beni sequestrati

TRIESTE - Tracciato il bilancio dell'operazione Spiagge Sicure 2019 in Friuli Venezia Giulia. Al primo agosto si contano tremila beni sequestrati per un valore di oltre 13 mila euro e 158 le sanzioni comminate per illeciti amministrativi e penali.

Operazione «Spiagge Sicure»

Nel periodo preso in esame, informa una nota del ministero dell'Interno, come riportato dall'Ansa, sono state 8 le assunzioni di personale stagionale della Polizia Locale e 348 le ore di lavoro straordinario effettuato. 84 mila euro i fondi messi a disposizione dal Viminale per i Comuni di Grado (Gorizia) e Lignano Sabbiadoro (Udine). I comuni del Friuli Venezia Giulia, ricorda la nota, rientrano tra i 100 individuati e finanziati in tutt'Italia per 4,2 milioni con i fondi stanziati dal Viminale per Spiagge sicure - Estate 2019 che si concluderà il 15 settembre prossimo.