Visite mediche e terapie riabilitative: apre Sanipro Ambulatori Udine

UDINE - Apre a Udine, in via Tullio 7 a fianco della farmacia Favero, Sanipro, un presidio ambulatoriale di prestazioni specialistiche e di medicina fisica e riabilitazione. È il risultato dell’intuizione dei due soci fondatori, Eleonora Fabbro e Simone Milocco, già fisioterapisti sul territorio.

LA STRUTTURA - Nei 400 metri quadrati della struttura (l’inaugurazione è in programma il 13 settembre), dotata di una reception per l’accoglienza del paziente, di una palestra e di 7 ambulatori, Sanipro erogherà visite mediche specialistiche e terapie riabilitative.

LA FISIOTERAPIA - In azione 6 fisioterapisti (con Fabbro e Milocco anche Francesco Nardone, Federica Papagni, Marzia Qualizza e Sara Schiavon) che si occuperanno tra l’altro di rieducazione funzionale e posturale, post-chirurgica e post-traumatica, terapia manuale e Pilates riabilitativo, con strumentazione a disposizione per tecarterapia e onde d’urto.

I PROFESSIONISTI SANITARI - Nell’attività sono inoltre coinvolti, in regime di libera professione, vari professionisti sanitari della prevenzione e della riabilitazione. Si parte con il neurologo (Airì Gorian), l’ortopedico (Mariangelo Bravo), il fisiatra (Adelaide Lo Baido), l’urologo/andrologo (Andrea Guttilla), lo psicologo-psicoterapeuta (Chiara Bravo) e il biologo nutrizionista (Francesca Bergomas), ma l’intenzione è di avvalersi entro breve anche del logopedista, del dietista e dell’oculista. «Un tipo di offerta – spiegano i due soci – che comporterà un aumento considerevole di risorse umane, concorrendo alla riduzione dei tempi di attesa nelle agende del Servizio sanitario regionale, di cui intendiamo riconoscerci come parte integrante».

I VALORI - I valori fondanti di Sanipro, si legge nella Carta dei servizi della società udinese, sono centralità del paziente, appropriatezza delle prestazioni specialistiche erogate, personale dipendente e collaboratori, efficienza ed efficacia del modello organizzativo, risultati economici che corrispondano all’impegno e alla professionalità degli interventi.

LA PRESA IN CARICO DEL PAZIENTE - La struttura impiegherà a regime 10 professionisti, mentre il ruolo di direttore sanitario è già stato concordato con Adelaide Lo Baido, medico chirurgo specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione. «Vogliamo crescere rispetto all’esperienza dello studio individuale – sottolineano ancora Fabbro e Milocco –, ma mantenendo una dimensione a misura d’uomo. Il nostro obiettivo è la presa in carico del paziente, possibile solo con numeri sotto controllo».

LA FORMAZIONE - Tra le iniziative anche una particolare attenzione per l’aspetto formativo. In uno spazio adeguato, con impianto audio video dedicato, si lavorerà, attraverso eventi di alto livello, per una formazione costante e fruibile in ambito sanitario, con accreditamento ECM.

GLI ORARI - Sanipro aprirà dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30, il sabato dalle 8.30 alle 12.30. In programma anche una serata settimana con allungamento dell’orario fino alle 22.30. Il presidio, con ampio parcheggio interno al civico 7, è situato in un locale al piano terra con accessibilità idonea per disabili e quindi senza alcuna barriera architettonica.