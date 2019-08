Da lunedì 1 settembre Italo sbarca nella stazione di Udine

UDINE - Come già annunciato, da lunedì primo settembre il treno Italo (primo operatore ferroviario privato) farà la sua apparizione della stazione di Udine. Si comincia con un collegamento giornaliero tra il capoluogo friulano e le città di Bologna, Conegliano, Ferrara, Firenze, Napoli, Padova, Pordenone, Roma, Treviso e Venezia. Un successo annuncianto, visto che sono già 3 mila i viaggiatori che si sono prenotati per il primo mese del servizio.

Due treni Udine-Roma

Saranno due i treni che collegheranno Udine (e Pordenone) alla Capitale ogni giorno. Italo 8903 partirà da Udine alle 5.55 per arrivare a Roma Termini alle 11.28. Fermerà a Pordenone (6.26), Conegliano, Treviso, Venezia Mestre, Padova, Ferrara, Bologna, Firenze SMN e Roma Tiburtina. Italo 8920 partirà da Roma Termini alle 15.15 e raggiungerà Udine alle 20.37. Fermerà a Roma Tiburtina, Firenze SMN, Bologna, Ferrara, Padova, Venezia Mestre, Treviso, Conegliano, Pordenone (20.03).

Tariffe

Le tariffe Udine-Roma partono da 38,80 euro in classe Smart, per toccare i 47,90 euro della Prima fino ai 49,90 euro per il viaggio A/R in giornata. La durata del viaggio è di 5 ore e 33 minuti. QUI tutte le info e i costi tratta per tratta.