Friuli Doc: ecco la nuova immagine e i luoghi della festa

UDINE - Dal 12 al 15 settembre la città di Udine farà da scenario alla grande kermesse enogastronomica e culturale ‘Friuli Doc - vini, vivande, vicende, vedute’ che quest'anno, più degli anni scorsi, vede coinvolti con entusiasmo e sinergia istituzioni, associazioni di categoria e i protagonisti della vita quotidiana della città come i rappresentanti dei borghi.

Le vie coinvolte a pieno regime all'interno della manifestazione sono via Gemona (fino via De Ciani/Santa Chiara), piazzetta San Cristoforo, piazzetta Marconi, via Mercatovecchio (fino via del Carbone), via Vittorio Veneto, via Aquileia (fino via Zoletti), via Manin, via Poscolle, via Savorgnana, via Stringher, via Lionello, piazza Duomo, piazza XX Settembre, piazza Venerio, piazza San Giacomo, piazza Libertà e infine piazzale del Castello.

Progetto condiviso culturale e culinario

Sono confermate le realtà presenti l'anno scorso con novità che troveranno posto in alcune piazze e nella nuova via Gemona. Ma la vera novità rispetto alle passate edizioni riguarda il progetto condiviso di valorizzazione del patrimonio enogastronomico affrontato dal duplice punto di vista, culturale e culinario, che vede coinvolti l'Università degli Studi di Udine, il Consorzio Prosciutto di San Daniele Dop, il Consorzio Montasio, Confartigianato e Coldiretti, uniti dal motto «le eccellenze della Conoscenza incontrano le eccellenze del Gusto» attiveranno incontri e seminari nell'elegante contesto di palazzo Florio e di palazzo Morpurgo.

Le mostre, invece, saranno ospitate nella Galleria Tina Modotti (quella relativa a funghi ed erbe selvatiche) e nella Casa della Confraternita (la mostra fotografica sulle osterie di Udine).