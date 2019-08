UDINE - L'Osmer Fvg, per la giornata di domenica 1 settembre, prevede, su pianura e costa cielo sereno o poco nuvoloso con caldo afoso, specie in pianura di pomeriggio; venti di brezza. Sui monti bel tempo in mattinata, mentre dal pomeriggio sarà variabile con qualche locale rovescio o possibile temporale, che non si possono del tutto escludere, isolati, anche sulle zone pianeggianti. Tempo di nuovo stabile dopo il tramonto.

