Grave incidente tra Grado e Aquileia: morto uno scooterista 49enne

AQUILEIA - Un grave incidente stradale avvenuto nella serata di domenica 1 settembre ha causato la morte di uno scooterista di 49 anni, originario di Gorizia. Il fatto si è verificato attorno alle 19.30 sulla strada che da Grado conduce ad Aquileia.

Da quanto riferito dalle forze dell'ordine giunte sul posto per i rilievi, il mezzo a due ruote, in prossimità di una curva, avrebbe invaso la corsia opposta, finendo contro un'auto che stava sopraggiungendo. L'impatto frontale è stato inevitabile.

Sul posto è intervenuto l'elicottero del 118, ma per lo scooterista non c'è stato nulla da fare. Sono accorsi anche i vigili del fuoco di Cervignano e Gorizia. La strada regionale 352 per Grado è stata chiusa al traffico.