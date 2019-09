Guasto sulla sulla dorsale di fibra ottica: entro martedì sarà tutto risolto

TARVISIO - Sarà risolto al massimo nella giornata di martedì 3 settembre il guasto sulla dorsale di fibra ottica che sta impedendo le comunicazioni sul web in Alto Friuli. A darne notizia è Retelit, operatore italiano leader nel mercato delle telecomunicazioni, a cui si è appoggiata valcanale.net per attivare il proprio servizio agli utenti dei comuni di Tarvisio, Malborghetto-Valbruna e Pontebba.

«Retelit - si legge in una nota - conferma di essersi immediatamente attivata per ripristinare il guasto alla propria infrastruttura in fibra ottica e, nonostante le difficoltà di accesso all’area a lei non imputabile, assicura che la problematica sarà completamente risolta nel corso della giornata odierna o al più tardi entro la giornata di martedì 3 settembre, qualora le difficoltà di accesso all’area perdurassero e si rendessero necessari interventi alternativi più complessi». Retelit precisa che «la responsabilità di garantire continuità e opportuni livelli di servizio ai clienti finali è in carico all’operatore che li ha contrattualizzati, in questo caso Valcanale Energia, al quale Retelit ha concesso solo un collegamento IP alla propria dorsale internazionale».

Detto questo, Retelit coglie l’occasione «per ribadire l’importanza per gli operatori che si connettono alla propria infrastruttura di progettare e costruire architetture di rete in grado di dirottare il traffico su percorsi alternativi (backup) in caso di guasto su uno dei percorsi principali».