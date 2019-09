Sorpresi con dosi di cocaina e denaro in contante: 3 arresti

LIGNANO SABBIADORO - I carabinieri della stazione di Lignano Sabbiadoro hanno arrestato J.R.D.T., 32enne, F.R., 27enne, e E.J.G. di 29 anni, tutti residenti a Latisana, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Da più giorni, la stazione dei carabinieri di Lignano, impegnata su vari fronti durante la stagione estiva, sospettando che vi fossero alcune persone dedite allo spaccio di sostanze stupefacenti in vari esercizi pubblici della località balneare, aveva posto in essere una mirata attività di verifica e contrasto del fenomeno. Nel corso di uno dei molteplici servizi, i carabinieri avevano modo di individuare un gruppo di 3 persone che era solito incontrarsi all’interno di un garage.

In tale occasione, i militari, all’uscita dell’autorimessa, avevano bloccato i 3 individui trovandoli inizialmente in possesso di una quindicina di dosi di cocaina, di un piccolo quantitativo di sostanza da taglio, nonché della somma contante di circa 2 mila euro. La perquisizione, estesa al garage, aveva permesso, poi, di rinvenire altra cocaina, in parte già suddivisa in un’altra decina di dosi, per un peso complessivo di oltre 100 grammi. I tre, dopo la convalida dell’arresto, sono stati portati nel carcere di Udine.