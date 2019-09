Bando periferie: nuova scuola dell'infanzia e nido per Udine Est

UDINE - Nel quartiere di Udine Est sorgerà una nuova scuola dell'infanzia, che andrà a 'coprire' le richieste dei 23 mila residenti della zona. L'annuncio è arrivato dal vicesindaco Loris Michelini al termine della riunione di giunta di martedì 3 settembre. Un progetto inserito nell'ambito del bando periferie.

In pratica il Comune cederà alla Finint Sgr spa, società che si farà carico di costruire i nuovi edifici popolari di housing sociale nell'ex caserma Osoppo, un terreno di circa 11 mila metri quadri e anzichè farsi pagare il valore, si farà costruire la scuola richiedendo un investimento di 715 mila euro. La nuova scuola, che sarà formata da tre sezioni dell’infanzia e da due per il nido, avrà un costo complessivo di circa 1,1 milioni di euro. Sarà il Comune ad aggiungere la parte necessaria per il completamento dell’opera.

Il Comune si è avvalso della consulenza della Fiaip, la Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, per stabilire il prezzo del terreno in questione, valutato 65 euro al metro quadro. La convenzione con la Finint Sgr sarà fiormata a breve: la società realizzerà la scuola e in cam,bio in Comune si occuperà della demolizione dell’edificio tutt’ora esistente nell’area, della bonifica del terreno e delle opere di urbanizzazione tutt’intorno.