Miss Italia 2019: tra le 80 finaliste c'è anche l'udinese Alessia Orlandi

UDINE - Tra le 80 finaliste che il 6 settembre si contenderanno, al PalaInvent di Jesolo, il titolo di Miss Italia 2019, c’è anche l’udinese Alessia Orlandi, con la fascia di Miss Miluna Friuli Venezia Giulia 2019.

L’emozionate avventura di Alessia alla conquista dell’ambito titolo della più bella del Paese potrà essere seguita in diretta su Rai 1 e sostenuta con il televoto utilizzando il numero 53.

É infatti il televoto che, per la prima volta nella storia del noto concorso di bellezza, deciderà chi sarà la vincitrice del titolo. Quattro le fasi di votazione: dalle 80 miss finaliste, tra cui, appunto, la bella Alessia Orlandi che concorre con il numero 53, si passerà a 40, poi a 20, a dieci e, infine, a due. Un’ulteriore fase di votazione coinvolgerà le due ragazze rimaste in gara più una terza, che sarà scelta da una giuria di esperti tra le 78.

Diciott’anni, un metro e 75 d’altezza, occhi azzurri, un profilo Instagram (@orlandia_) e un sogno nel cassetto: lavorare nel mondo della moda come fotomodella. Alessia, però, ha anche i piedi ben piantati per terra e le idee molto chiare sul suo futuro, per il quale si prepara impegnandosi nello studio e frequentando il quinto anno del Liceo delle Scienze Applicate Malignani di Udine, un percorso formativo che intende proseguire con gli studi universitari. Alessia nel tempo libero ama disegnare ed è appassionata di danza moderna, disciplina che la impegna a livello agonistico. Seria e riservata e al contempo divertente ed empatica, Alessia è attenta alla sostenibilità ambientale ed è ammiratrice di Greta Thunberg, che ritiene un’eroina dei nostri tempi per la sua determinazione e l’impegno concreto che dedica a un tema a cui crede fermamente, valori in cui l’aspirante Miss si riconosce e che guidano le sue scelte.