Governo giallorosso: flash mob di Fratelli d'Italia in piazza Libertà

UDINE - Mercoledì 4 settembre, a Udine, sotto la Loggia del Lionello, in piazza Libertà, il movimento politico Fratelli d’Italia organizza un flash mob per manifestare il proprio dissenso nei confronti del nascente Governo 'giallorosso'. L'appuntamento è per le 18.15 circa.

A spiegare le ragioni della protesta è il coordinatore regionale del partito fondato da Giorgia Meloni, Walter Rizzetto: «Siamo contrari a un esecutivo figlio di un pessimo accordo poco politico, ma molto attento alle poltrone che, ancora una volta, si basa su vetusti accordi di palazzo al posto che ridare, così come a noi sembrava corretto, la parola ai cittadini italiani».

Da qui l'invito alla cittadinanza di partecipare al flash mob, durante il quale sarà lanciato l’appello al 'Voto subito' che verrà in seguito consegnato a Roma. Oltre a Rizzetto saranno presenti il coordinatore provinciale Gianni Candotto, il commissario Luca Vidoni, il già segretario cittadino Ugo Falcone, l’assessore Silvana Olivotto.