Parcheggio in autogrill controllato dallo smartphone: la rivoluzione 2.0 di Gonars Nord 

UDINE - Nelle aree di servizio di Fratta Nord e Gonars Nord un sistema di telecamere consentirà di controllare dallo smartphone l’area di parcheggio in cui è posteggiata l’autovettura.

La soluzione tecnologica, denominata 'Webcam Park', è stata sviluppata con l’obiettivo di rassicurare i clienti durante i momenti di pausa. Nell’area di parcheggio, dotata del servizio, la clientela troverà affissi i cartelli con le istruzioni. Usufruendo della linea wifi presente nel locale dell’area di servizio si potrà scaricare sul cellulare o su qualsiasi altro dispositivo elettronico un’apposita applicazione ChefExpress, quindi registrarsi e accedere al menu principale.

Attraverso l’home page basterà selezionare la voce 'Wi-Fi & Webcam' che mostrerà le differenti aree del parcheggio della catena Chef Express suddivise in numeri e colori. Nella mappa digitale si dovrà quindi selezionare lo stallo dove è parcheggiata l’auto per accedere alla relativa telecamera e monitorare in tempo reale la propria auto.