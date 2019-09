UDINE - L'Osmer Fvg, per la giornata di giovedì 5 settembre, prevede, su pianura e costa bel tempo con cielo in prevalenza sereno e temperature massime in aumento. Sui monti al mattino sereno, nel pomeriggio variabile.

Sulle Dolomiti e al confine con l'Austria non è esclusa del tutto qualche locale breve pioggia nel tardo pomeriggio sera. Sulla costa soffierà Borino al mattino, brezza nel pomeriggio. Dalla sera e nella notte Bora anche forte.