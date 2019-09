Auto centra una bici: grave in ospedale lo storico gestore dell'hotel Là di Moret

UDINE - Grave incidente, mercoledì mattina, in via Padova, a Tavagnacco. Un ciclista è stato centrato da un'auto, finendo a terra e dovendo ricorrere alle cure dei sanitari del 118. Il fatto è accaduto verso le 11 accanto al parcheggio dell'hotel Là di Moret. La persona in sella alla due ruote, ricoverata in prognosi riservata all'ospedale di Udine, è stato per anni il gestore della struttura ricettiva, Franco Marini, classe 1937.

Alla guida dell'auto, una Lancia Y bianca, c'era una donna di 80 anni. Ad allertare i soccorsi sono stati alcune persone che hanno assistito all'incidente. Sul posto è accorsa l'ambulanza che ha prestato le prime cure a Marini, che nella caduta ha sbattuto violentemente la testa a terra. Presenti anche gli agenti della Polizia locale.