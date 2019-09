Grande successo per la decima edizione della 'Sup Race'

LIGNANO SABBIADORO - Grande successo alla decima 'Sup Race' di Lignano organizzata da Newa Asd del presidente Paolo Trivellato. Una competizione con 200 partecipanti distribuiti tra la gare per i bambini, la 3 chilometri e la 9 chilometri.

Un evento spettacolare che ha visto grandi campioni in gara tra cui spiccano Fiilippo Mercuriali, primo classificato nella 9 km, Davide Ionico 2° per il Team Md Systems, 3° Leonardo Toso del team Md Systems. Battaglia nella 3 km dove il primo posto si è classificato Nicolò Delle Vedove davanti a Flavio Crivellari e a David Vitasovic. A pochi secondi dal podio un'incredibile battaglia sul filo dei secondi tra Marco Da Re, Jimmi Delle Vedove e Marco Cavalli.

Grande successo per il settore Xl Mega Sup dove nelle squadre comparivano nomi di campioni del calibro di Davide Codotto e Federico Benettolo. In gara un team del bar Tenda e di Lele's Chiosco. La vittoria è andata al team Baldo.

Tra le donne, nella 9 km, primo posto per Hana Pusijar, secondo per Natalija Fon Bostjancic, terzo per Dolzan Maja.

