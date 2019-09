Riecco il Settembre Latisanese tra enogastronomia, cultura, musica e spettacolo

LATISANA - A Latisana torna il Settembre Latisanese, amatissima rassegna che coniuga, in un contesto di assoluto pregio, qual è il centro storico di Latisana, enogastronomia, cultura, musica e spettacolo, attirando a fine estate migliaia di visitatori provenienti da tutto il Friuli Venezia Giulia e non solo. Saranno 3 le giornate di festa da venerdì 6 a domenica 8 settembre, con decine di appuntamenti dedicati a tutti, fra concerti, degustazioni, workshop, show coocking, gare e dimostrazioni sportive, mostre e molto altro ancora.

Ad aprire ufficialmente il calendario sarà Marco Castoldi, in arte Morgan, compositore, cantautore, polistrumentista, performer, divulgatore televisivo musicale italiano, fondatore e leader dei Bluvertigo, con un attesissimo concerto gratuito in programma venerdì 6 settembre alle 21.30, sul palco della centralissima Piazza Indipendenza. A Latisana Morgan porterà il suo nuovo progetto dal titolo 'Concerto Bioelettrico', che lo vede in questa occasione affiancato al musicista elettronico Megahertz. Il concerto è organizzato dalla Pro Latisana, in collaborazione con la Città di Latisana e Zenit srl. Tutte le info su www.azalea.it e www.prolatisana.it Nella scaletta del concerto troveremo tutti i suoi successi e quelli dei Bluvertigo, assieme ad omaggi ai mostri sacri della musica come David Bowie, Depeche Mode, Duran Duran, Kraftwerk ed il cantautorato italiano di grande livello, solo per citare alcuni nomi, Bindi, Tenco, Modugno, De Andrè.

Prima del concerto, alle 19.30 in piazza Indipendenza nello stand dell’Associazione Cuochi di Udine, ci sarà il taglio ufficiale del nastro della 26° edizione alla presenza delle autorità. Dopo i saluti seguirà una degustazione di prodotti gastronomici del territorio e vini della Doc Friuli Latisana.

Fra gli eventi da segnalare nella tre giorni troviamo l’evento 'Leonardo', di e con Vittorio Sgarbi, in programma sabato 7 settembre alTeatro Odeon, evento inserito nel 26° Premio Letterario 'Latisana per il Nord-Est'. Sempre sabato 7 settembre, ma in Piazza Indipendenza, torna l’appuntamento con la sfilata 'Moda in Piazza', promossa dai commercianti di Latisana, mentre il concerto conclusivo di domenica 8 settembre vedrà protagonista il progetto 'Strings Rock band', quando un quartetto d’archi incontra una rock band, a cura dell’Associazione Progetto Musica. Per tutta la tre giorni si susseguiranno per le vie del centro storico - colorate e profumate dagli stand gastronomici - workshop, show coocking a cura dell’Associazione Cuochi di Udine, mostre, gare e dimostrazioni sportive e divertimento per tutti, prima del grande spettacolo pirotecnico che chiuderà il calendario domenica alle 23.30. Il programma completo del Settembre Latisanese su www.prolatisana.it e sulla pagina Facebook: Pro Latisana.