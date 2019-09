UDINE - L'Osmer Fvg, per la giornata di venerdì 6 settembre, prevede, al mattino nuvolosità variabile con Bora da sostenuta a forte sulla costa, moderata in pianura.

Nel pomeriggio in prevalenza nuvoloso o coperto con Bora moderata sulla costa. Possibile qualche pioggia sparsa in genere debole. Temperature in calo.