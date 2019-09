Sabato si inaugura la pista di kart indoor del Città Fiera

UDINE - Sabato 7 settembre, alle 17, taglio del nastro per la Hollywood Kart Planet Udine, l’unica pista di kart indoor su tre piani in Europa, costruita all’interno di un centro commerciale. Uno spazio di 3.500 metri quadrati dedicato al divertimento che ospiterà anche una sala biliardi, l’hyper e il baby bowling con 7 piste, l’area giochi, calcio balilla, carambole all’americana, air hockey e basket. La pista, lunga 550 metri, è stata costruita da Paolo Gagliardini, già campione europeo e italiano di go kart. Adatto sia ai bambini che agli adulti, il tracciato è stato realizzato con una resina speciale per garantire un grip ideale. I kart saranno elettrici.

Un'esperienza unica

In occasione del taglio del nastro di domani, i visitatori potranno vivere uno spettacolo magico accompagnati dagli artisti del Circo Paride Orfei. Un’esperienza unica per tutti coloro che amano ritrovarsi, condividere insieme momenti di divertimento in una dimensione positiva di competizione. Il titolare Massimiliamo Giurgola: «E' per me motivo di grande orgoglio poter realizzare un progetto che oltre a creare occupazione sul territorio e un indotto significativo, possa diventare altresì un luogo di ritrovo per giovani e adulti, dove poter passare momenti spensierati. Oltre alle corse con i kart qui si potrà guardare insieme le partite, la formula uno e molto di più in tema sportivo. Per me la parola chiave è ritrovarsi per competere in modo sano e positivo».