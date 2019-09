In casa con cocaina e marijuana: arrestati due giovani

UDINE - I carabinieri della Sezione operativa, nell’ambito di un’operazione antidroga, hanno arrestato due persone, V.F., 22enne pregiudicato, e F.R., 23enne, anche lui pregiudicato, denunciando a piede libero una minorenne. Il fatto è avvenuto lo scorso 30 agosto.

Denunciata anche una minorenne

Il controllo è scattato dopo che i militari dell'Arma hanno notato un continuo andirivieni di giovani nell’abitazione dei due finiti in manette. Al termine di una perquisizione sono spuntati 30 grammi di cocaina e 400 grammi di marijuana, due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento dello stupefacente e 1.200 euro in contanti. Tutto è stato sequestrato.