Allerta meteo della Protezione Civile per i temporali in arrivo

UDINE - Allerta meteo della Protezione Civile Fvg per la giornata di domenica 8 settembre. L'arrivo sul Friuli Venezia Giulia di una perturbazione si porta dietro il rischio di temporali forti, che potrebbero causare allagamenti e smottamenti sul territorio. Per questo la Pc ha diramato l'allerta, di colore giallo, che si estende per tutto il territorio regionale, dalle 8 di domenica alle 8 di lunedì 9 settembre.

Situazione e previsioni

Una vasta saccatura interessa l'Europa. Domenica un fronte interesserà il Triveneto richiamando correnti umide meridionali sulla regione. Al mattino sono previste piogge sparse in genere deboli o moderate. Poi piogge da abbondanti a intense e temporalesche, specie dal pomeriggio e in serata, più probabili tra pianura e Prealpi. Possibile qualche temporale forte con piogge localmente più consistenti.

Sulla costa e in quota vento da sud in genere moderato, forse anche sostenuto. Nella notte e al mattino di lunedì possibili residue piogge anche temporalesche più probabili sulla costa.