UDINE - L'Osmer Fvg, per la giornata di domenica 8 settembre, prevede cielo in prevalenza coperto. Al mattino piogge sparse in genere deboli o moderate.

Poi piogge da abbondanti a intense e temporalesche, specie dal pomeriggio e in serata, più probabili tra pianura e Prealpi.

Possibile qualche temporale forte con piogge localmente più consistenti. Neve sui 2.500 metri circa. Sulla costa e in quota vento da sud in genere moderato, forse anche sostenuto nel pomeriggio.