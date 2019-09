Inaugurato lo 'Sportello Animali' a Codroipo

CODROIPO - E' stato inaugurato lo 'Sportello Animali' del Comune di Codroipo. Promosso dall'associazione 'Vittoria for Animal Rights' ha trovato l'appoggio del sindaco Fabio Marchetti, con Codroipo che bissa l'esperienza già avviata nel territorio di Pasian di Prato.

Grazie alla collaborazione dei volontari dell’associazione, lo Sportello, ubicato al piano terra del palazzo municipale, sarà aperto al pubblico ogni venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30, per dare ascolto a quanti vorranno informazioni, consigli e supporto sulle questioni legate al mondo animale. Lo Sportello, i cui servizi valgono anche per i Comuni di Varmo e Camino al Tagliamento, è contattabile dall’apposita pagina Facebook, all’indirizzo email sportelloregionaleanimali@gmail.com oppure telefonicamente al 3285519747.

Considerata la presenza sempre più numerosa di animali nei centri urbani, con lo Sportello, il Comune di Codroipo intende promuovere una vera cultura del benessere animale ed una corretta relazione uomo - animale. Auspicando che lo Sportello possa fungere da 'centro di prima informazione' per quanti desiderano accogliere nelle proprie case un animale d'affezione, l'associazione di impegna ad organizzare serate informative, incontri educativi nelle scuole, nonché a promuovere le adozioni e a mappare le colonie feline. Attività non secondaria, raccolta delle segnalazioni dei cittadini su maltrattamenti a danno degli animali. A breve è prevista la stipula di un’importante convenzione con il Dipartimento di Scienze agroalimentari, ambientali e animali dell’Università degli Studi di Udine avente a oggetto tirocini formativi e corsi di formazione per i volontari.