E' morto l'architetto Adalberto Burelli. Fu anche consigliere comunale

UDINE - E' morto l'architetto Adalberto Burelli, professionista stimato in Friuli, conosciuto anche per essere stato amministratore a palazzo D'Arondo. Il suo cuore ha smesso di battere nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 settembre all'ospedale di via Gervasutta, a causa di una grave malattia. Aveva 87 anni.

E' stato consigliere comunale sia durante la legislatura guidata da Furio Honsell (con la lista Innovare), sia con quella di Sergio Cecotti (nel gruppo Convergenza). Questo il ricordo dell'attuale capogruppo di Innovare, Federico Pirone: «Una persona di rara eleganza intellettuale, uno stimato professionista, un lucido conoscitore della nostra città. Mandi Adalberto, ci mancherai».

Sul fronte professionale, portano il suo nome gli interventi di consolidamento della Loggia di San Giovanni, del tempietto dei caduti e dei due mori della Torre dell'orologio, in piazza Libertà, solo per citarne alcuni.