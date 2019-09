UDINE - L'Osmer Fvg, per la giornata di martedì 10 settembre, prevede cielo in genere poco nuvoloso, in prevalenza per velature in quota. Possibile qualche nube bassa o qualche annuvolamento pomeridiano specie sui monti.

Venti di brezza e dalla tarda sera probabile Bora moderata sulla costa. Temperature massime in aumento.