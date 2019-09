Il tribunale del riesame dissequestra il 'BarLume'

UDINE - E' stato dissequestrato il 'BarLume' di viocolo Pulesi. Il provvedimento è stato deciso lunedì 9 settembre dal tribunale del riesame, chiamato in causa dal titolare del locale, Matteo Comelli, e dal suo legale, Giovanni Stellato dopo la chiusura disposta dalla Procura di Udine lo scorso 23 agosto. A finire nel mirino erano stati i rumori notturni e gli schiamazzi rilevati nelle pertinenze del bar, che avevano spinto i residenti a presentare un esposto.

A quanto pare il riesame ha accolto l'istanza in quanto il vociare degli avventori in strada fino a tarda notte, non può essere imputabile alla responsabilità del gestore del locale.

Ma la Procura non ci sta e, dalle pagine del Messaggero Veneto, il capo Antonio De Nicolo annuncia un ricorso in Cassazione contro il provvedimento del riesame.