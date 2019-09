Cambia volto l'area sotto il cavalcavia Sandro Pertini

UDINE – L’annuncio è stato dato nel corso della conferenza stampa post giunta. L’area che si trova davanti all’azienda Solari di Udine, sotto il cavalcavia Sandro Pertini, cambierà volto. Via i camper che hanno trasformato quella zona in un parcheggio e spazio ad aree verdi e arredo urbano. A occuparsi di tutto sarà proprio la Solari, che non solo finanzierà l’opera, ma si farà carico anche della manutenzione del verde.

"Solari non può che essere soddisfatta della convenzione che sarà firmata con il Comune di Udine – ha dichiarato il presidente di Solari Massimo Paniccia –. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di migliorare estetica e vivibilità del quartiere dove si trova la nostra sede, cosa che è già in parte avvenuta con i primi lavori di risanamento e con la pavimentazione dei marciapiedi che prima erano quasi impraticabili».

Come ha informato il vicesindaco Loris Michelini, il tutto potrebbe concretizzarsi già prima di Natale. «Via Pieri – aggiunge Paniccia – è una strada strategica per lo scorrimento del traffico e per il transito delle ambulanze ed è anche la via su cui si affaccia la nostra sede, gli uffici e lo stabilimento produttivo che ospitano persone provenienti da tutto il mondo e che quindi, grazie alla riqualificazione dello spazio sotto il cavalcavia, saranno accolti a Udine nel miglior modo possibile».