Borse di studio universitarie: prorogati i termini per le domande

UDINE - Sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande per le borse di studio universitarie e la data di scadenza, inizialmente fissata per mercoledì 28 agosto, è stata prorogata a lunedì 7 ottobre. «Lo scorso marzo - ricorda l'assessore all'Università del Friuli Venezia Giulia, Alessia Rosolen - la Giunta regionale ha approvato le linee guida per l'attuazione delle finalità, degli interventi e dei servizi in materia di diritto allo studio universitario da parte di Ardiss. Confermati i requisiti per l'accesso già precedentemente in vigore e sono rimaste invariate anche le modalità di determinazione delle condizioni economiche, salvo gli aggiornamenti previsti per legge».

In relazione a una modifica normativa sull'Isee che prospettava, a partire dal 1 settembre 2019, la concomitanza di due Isee (uno relativo ai redditi di due anni precedenti e uno relativo ai redditi del 2018), era stato deciso di anticipare i termini di presentazione delle domande al 28 agosto 2019 rispetto al consueto termine di inizio ottobre. Tuttavia, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge 101/2019 e dalle informazioni acquisite dalla direzione di Ardiss presso i Caf convenzionati, è emerso che il calcolo dell'Isee rilasciato dopo il 1 settembre viene effettuato utilizzando gli stessi criteri e le stesse annualità di reddito utilizzati per l'elaborazione degli Isee rilasciati prima di tale data.

Verificato quindi che è venuta meno la motivazione che aveva portato all'anticipazione della scadenza del termine di presentazione delle domande per le borse di studio, la Giunta Fvg ha dato indirizzo ad Ardiss affinché proceda a una riapertura del termine, fissandolo, come per gli anni precedenti, nei primi giorni di ottobre.