Ricomincia la scuola anche in Fvg: 142 studenti tornano in classe

UDINE - Sono oltre 142 mila gli studenti del Friuli Venezia Giulia pronti a tornare sui banchi di scuola dopo la pausa estiva. In regione l'avvio ufficiale delle lezioni è previsto per giovedì 12 settembre.

Secondo dati dell'Ufficio scolastico regionale riferiti agli istituti statali (a cui vanno aggiunti gli iscritti alle scuole paritarie), i bambini che in questo nuovo anno scolastico frequenteranno la scuola dell'infanzia saranno 15.173, quelli che siederanno tra i banchi della primaria 47.172. Giovedì la prima campanella suonerà anche per 30.866 ragazzi della scuola secondaria di primo grado e per 49.507 studenti della scuola secondaria di secondo grado.

Gli istituti statali della provincia di Trieste accoglieranno in totale 23.755 alunni; quelli della provincia di Udine 62.592. Sono invece 39.173 gli studenti iscritti alle scuole pordenonesi e 17.198 quelli che frequenteranno le scuole della provincia di Gorizia.