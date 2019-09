Potenziati i trasporti per raggiungere le piazze di Friuli Doc

UDINE - In occasione della 25esima edizione di Friuli Doc, dal 12 al 15 settembre, grazie alla collaborazione con Nico s.p.a., Saf e Terminal Nord, nella città di Udine è stato definito un potenziamento dei sistemi di comunicazione per raggiungere le aree della festa dalla periferia e dalle zone di maggiore concentrazione dei turisti. A chi arriverà da viale Tricesimo sarà data la possibilità di lasciare la propria auto nei parcheggi del Centro commerciale Terminal Nord aperto 24 ore su 24 e del negozio Nico Abbigliamento Calzature aperto con orario 11 – 23.30 (quest’ultimo dispone anche di parcheggio sotterraneo). Da qui, ogni 20 minuti circa, partiranno dei bus navetta che fermeranno in piazzale Osoppo, dove i visitatori potranno agevolmente accedere alla manifestazione dall’ingresso nord di via Gemona.

Grazie alla collaborazione con la Saf, inoltre, sarà coperta anche la tratta che dalla Fiera di Udine e dallo stadio raggiunge sempre piazzale Osoppo. Anche qui i parcheggi gratuiti dell'impianto dei Rizzi e della Fiera saranno aperti 24 ore su 24. I bus saranno facilmente riconoscibili in quanto personalizzati con le grafiche della manifestazione e degli sponsor.

Per chi volesse arrivare con la propria automobile dentro il ring cittadino, oltre ai parcheggi a raso saranno disponibili e sempre aperti anche i vari parcheggi in struttura: Venerio, Moretti, Andreuzzi, Caccia, Magrini, Tribunale, e Park 1°Maggio. Questi saranno gratuiti dalle ore 18 alle ore 22.

Come in occasione delle scorse edizioni, per la sosta a raso è previsto, anche nella giornata di domenica, il pagamento del ticket dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 14.30 alle ore 20. In largo Ospedale Vecchio, sarà riservata un’area di parcheggio per persone diversamente abili. L’intera mappa dei trasporti definita in occasione della manifestazione è consultabile al sito:

www.friuli-doc.it/it/info