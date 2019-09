Apertura notturna dei parcheggi in struttura: dati confortanti. E il sindaco esulta

UDINE - «La decisione mia e dell’intera giunta di tenere aperti i parcheggi in struttura ventiquattro ore su ventiquattro, con la fascia di gratuità dalle 18 alle 22, si sta rivelando vincente. Lo dimostra inequivocabilmente il forte incremento negli accessi alle varie strutture della città registrato quest’estate dalla Ssm rispetto allo scorso anno». Lo dichiara il Sindaco di Udine Pietro Fontanini commentando i dati forniti dal Sistema Sosta Mobilità SpA sui transiti in entrata e uscita nel periodo dal 15 luglio al 31 agosto 2019, nella fascia oraria dalle 18 alle 06:59, comparati a quelli dello stesso periodo del 2018.

«Negli orari notturni del periodo estivo di quest’anno - prosegue il sindaco - sono stati effettuati dagli utenti oltre 15.500 ingressi, con un incremento di quasi il 60% rispetto ai 9.700 del 2018; stesso discorso per le uscite, che sono passate dalle 23.800 del 2018 alle 31.500 del 2019. Ma la di là dei numeri, ciò che maggiormente fa piacere è vedere non solo che i cittadini hanno dimostrato di apprezzare l’occasione rappresentata dai nuovi orari e dall’introduzione della fascia di gratuità voluti da questa amministrazione, ma anche che il nostro centro storico sta finalmente tornando vivo e attrattivo come merita», conclude Fontanini.