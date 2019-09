Travolge una bici e scappa: è caccia al pirata della strada

UDINE - La Polizia locale è alla ricerca di un pirata della strada che nella giornata di mercoledì 12 settembre ha travolto un ciclista prima di darsi alla fuga. Il fatto è accaduto verso le 13.30 in viale Tricesimo, all'altezza degli uffici dell'Aci.

Da quanto riferito dalla municipale, intervenuta sul posto per i rilievi, un'utilitaria di colore grigio ha urtato un ciclista 60enne, proseguendo la propria marcia come se nulla fosse. L'uomo è caduto a terra ed è stato costretto a ricorrere alle cure del 118. E' probabile che l'auto sia danneggiata nella parte anteriore. Il ferito, che ha sbattuto violentemente la testa a terra, è stato portato in ospedale. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.

La Polizia locale ha quindi lanciato un appello alla cittadinanza: se qualcuno ha assistito all'incidente si metta in comunicazione con il Comando di via Gilardini. I numeri da comporre sono 0432.1273333 - 1272322 -1272829 e 1272335.