Malore fatale in via Aquileia: muore commerciante 65enne

UDINE - Malore fatale per un commerciante di via Aquileia. Giuseppe Feruglio è morto nella serata di giovedì 12 settembre, mentre si trovava nel suo negozio di macchine e utensili per la gastronomia.

Soccorso dal personale del 118, giunto sul posto a bordo di un'ambulanza, per il 65enne non c'è stato nulla da fare. In via Aquileia sono accorsi anche i carabinieri. L'uomo lascia la compagna e un fratello. Il fatto è accaduto verso le 21.30, quando all'esterno del negozio era in svolgimento la festa per Friuli Doc.