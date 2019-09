Friuli Doc: domenica la giornata conclusiva con Noemi

UDINE - Sarà la cantante Noemi a chiudere domenica con un concerto a ingresso gratuito la 25/a edizione di Friuli Doc, la grande manifestazione interamente dedicata alle eccellenze del gusto e della conoscenza e organizzata dal Comune di Udine.

La kermesse si concluderà dopo quattro giorni fitti di appuntamenti e una partenza «che ha fatto immediatamente registrare ottimi numeri». Oltre al concerto-spettacolo della nota cantante italiana - al secolo Veronica Scopelliti - che farà della data di Udine la sua unica tappa friulana del Blues & Love Summer Tour 2019, nel corso dell'ultima giornata di Friuli Doc, sono diversi gli appuntamenti previsti: dal 'Frico in piazza' a cura del Consorzio Montasio agli show cooking tra lumache, mele, gelati, carne di Pezzata Rossa, fino alla 'Cena a tema, le Eccellenze agroalimentari del Friuli Venezia Giulia e le Eccellenze accademiche dell'Università degli Studi Di Udine a Friuli Doc 2019'.

Dal piazzale del Castello fino in via Gemona, da via Poscolle a via Aquileia, fino ad arrivare in piazza Duomo, i luoghi della festa sono molti e diversificati, in grado di accontentare anche i palati più esigenti.