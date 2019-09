Una mostra racconta i 50 anni dell'Ente regionale teatrale

CODROIPO - Non poteva chiamarsi che 'Lungo circuito' il progetto, ideato e curato da Roberto Canziani, per sottolineare la duratura presenza dell'Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia, che proprio quest'anno festeggia i 50 anni di vita.

L'intero programma di iniziative, realizzate da Ert, Regione Fvg ed Erpac-Ente Regionale per il Patrimonio Culturale, con il sostegno della Fondazione Friuli e il contributo di CrediFriuli, si è aperto con una mostra che inaugurata sabato 14 settembre nella Barchessa di Levante di Villa Manin di Passariano di Codroipo.

Ambientata in un paesaggio teatrale realizzato dallo scenografo Andrea Stanisci e ispirato all’opera dell’artista Stefano Mancini, la mostra, accompagnata da un prezioso catalogo di oltre 200 pagine, è suddivisa in otto sezioni: dalla missione dell'Ert a un viaggio fotografico nelle sale attualmente gestite, fino all'Archivio Rodolfo Castiglione, che raccoglie la documentazione dell’Ert ed è dedicato a colui che, per lungo tempo, ne è stato presidente e direttore. Ci saranno anche una vera e propria cascata di immagini per ripercorrere tutte le stagioni che hanno visto i grandi nomi del teatro italiano calcare i palcoscenici delle tante sale regionali e si potranno ammirare anche un teatrino in miniatura, una serie di immagini friulane di Italo Zannier e 11 maschere di Commedia dell’Arte, creazioni originali di Amleto e Donato Sartori e della loro Bottega.

La mostra Lungo circuito è inserita all'interno del programma de Nel giardino del Doge Manin, manifestazione florovivaistica che da tre anni 'mette le radici' nel parco storico più grande della regione. Sempre sabato 14 settembre, dopo l’inaugurazione della manifestazione, una performance della compagnia di danza Arearea ha accompagnato il pubblico fino agli spazi espositivi della Barchessa di Levante per una visita guidata alla mostra condotta dal curatore Roberto Canziani.

Per festeggiare l'importante traguardo dei 50 anni dell'Ert, sabato 28 settembre alle 21 al Teatro Palamostre di Udine, inoltre, è in programma anche una grande serata evento il cui coordinamento e la cui regia sono stati affidati a Giuliano Bonanni. Spettatori e artisti, insieme a tutti coloro che in questi decenni hanno fatto crescere l'Ert e ne hanno modellato la fisionomia, si ritroveranno al teatro udinese per una festa di compleanno aperta a tutti (prenotazioni entro il 27 settembre ai numeri 0432 224211/88).

L'esposizione Lungo circuito sarà visitabile con ingresso libero fino al 13 ottobre: dal martedì al venerdì dalle 15 alle 19, il sabato e la domenica dalle 10 alle 19 (lunedì chiuso). Info: www.ertfvg.it, info@ertfvg.it o 0432 224211.