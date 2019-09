Friuli Doc, la Ribolla 'vince' la sfida dei vini in piazza San Giacomo

UDINE – Oltre 10 mila bicchieri serviti in quattro giorni e il vino più apprezzato dagli avventori è stata la Ribolla, ferma o spumantizzata. Sempre all’enoteca regionale gestita dall’Ais, l’Associazione italiana sommelier sono state 1.300 – tra crostini e piatti – le porzioni di San Daniele consumate, mentre al banco del Consorzio Montasio, presente accanto al Consorzio Prosciutto di San Daniele, sono state tagliate 15 forme di formaggio con circa 10mila persone che hanno assaggiato la produzione Dop nelle sue diverse stagionature e regalati 1.200 stick di assaggi ai bambini. Sono solo alcuni dei numeri che accompagnano e chiudono il 25° anno di Friuli Doc, in un’edizione che, complice anche il bel tempo, ha riempito la città. Elegante e raffinato, lo stand da 1.200 metri quadrati di PromoTurismo Fvg nel cuore della città, in piazza San Giacomo, ha ospitato nella quattro giorni della manifestazione 14 produttori locali, i Consorzi di Montasio e Prosciutto di San Daniele, l’enoteca regionale gestita dall’Associazione italiana sommelier, l’Associazione gelatieri di Confcommercio Udine e le birre e prodotti a base di orzo e malto di Asprom, raccogliendo l’apprezzamento anche degli espositori.

Grande successo anche per gli appuntamenti, una trentina, organizzati nello spazio dedicato agli incontri, che ha visto l’alternarsi di presentazioni di libri, conferenze, degustazioni guidate e dimostrazioni in collaborazione con la Fic (Federazione Italia cuochi – Unione regionale cuochi Friuli Venezia Giulia) e che in diverse occasioni ha registrato il tutto esaurito con il coinvolgimento dei diversi chef protagonisti degli show cooking. Un successo anche lo spazio dedicato ai bambini, che ha voluto avvicinare, attraverso laboratori e giochi, anche i più piccoli alla cultura del buon cibo. Promossi anche il mercato dei sapori, lo spazio Arlef, l’Agenzia regionale per la lingua friulana e, per la prima volta, l’infopoint di PromoTurismoFVG, con una presentazione dell’offerta turistica regionale che si è affiancata a quella delle specialità enogastronomiche del territorio. Anche nella sede 'distaccata' dell’ente regionale di promozione turistica, in piazza San Cristoforo, la presenza degli Artigiani Birrai del Friuli Venezia Giulia ha permesso di degustare 17 specialità provenienti da nove birrifici diversi.

Friuli Doc si conclude così nel segno del rispetto delle tradizioni, ma anche dell’ambiente: nel grande spazio di PromoTurismo Fvg sono stati utilizzati materiali compostabili e biodegradabili per la somministrazione delle degustazioni.

Alla manifestazione hanno partecipato, accanto all’enoteca regionale di Ais Fvg, con i migliori vini Doc e Docg, la gelateria gestita da Associazione gelatieri Confcommercio Udine, la birreria di Asprom e diverse aziende tra cui Consorzio tutela formaggio Montasio, Consorzio del Prosciutto di San Daniele, Consorzio Collio, Consorzio delle Doc, Aiab, Anapri, Artigiani Birrai del Friuli Venezia Giulia, Borgo delle mele, azienda agricola Che Lumaca!, Consorzio per la tutela e valorizzazione Figo Moro da Caneva, gelateria Da Laura, Dok Dall’Ava, azienda agricola Faleschini Luigi, Friultrota, azienda agricola Gianni Carpenedo, La Blave di Mortean, Latteria di Visinale, azienda agricola Li.re.ste, società agricola Pomis, Slow Food Fvg, Zafferano Alto Livenza.