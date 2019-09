Bimbo di 7 anni e mezzo investito da un'auto

BAGNARIA ARSA - Un bimbo di 7 anni e mezzo è stato investito lunedì pomeriggio mentre attraversava la strada. E' accaduto attorno alle 16.30 in via 24 Maggio, nel centro del paese. Per fortuna le sue condizioni non sono gravi, ma il fatto ha creato molta apprensione in paese.

Le condizioni del bimbo non sono gravi

Alla guida dell'auto protagonista dell'episodio, una donna che viaggiava a bordo di una Fiat Punto. Il bimbo è stato urtato mentre passava da un lato all'altro della strada con l'intento di raggiungere il pulmino di una società sportiva. Il piccolo è stato accompagnato per accertamenti all'ospedale di Palmanova da un'ambulanza del 118, giunta sul posto dopo l'incidente.