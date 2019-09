UDINE - L'Osmer Fvg, per la giornata di mercoledì 18 settembre, prevede, di notte e al mattino possibili rovesci e temporali sparsi, più probabili sulla costa.

In giornata cielo in genere variabile con qualche pioggia sui monti verso il Cadore nel pomeriggio, dove prevarrà cielo nuvoloso. Soffierà Bora sostenuta sulla costa, moderata in pianura e l'aria al sarà più secca dei giorni precedenti.