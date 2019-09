La giunta dà il via libera al nuovo 'tempio crematorio': sorgerà a Paderno

UDINE - La giunta comunale ha dato il via libera alla realizzazione di un nuovo impianto di cremazione, che andrà a sostituire quello ormai vetusto del cimitero di San Vito. Sorgerà a Paderno e per la sua costruzione serviranno 3,1 milioni di euro. Non sarà però il Comune a mettere le risorse necessarie, ma grazie a una procedura di project financing, ci penserà un privato. L'annuncio è stato dato martedì dal vicesindaco Loris Michelini.

«L'impianto - spiega Michelini - avrà più linee di cremazione, potendo così soddisfare le esigenze di Udine e dei territori limitrofi. Oggi, infatti, il vecchio tempio crematorio ha lunghe liste d'attesa». Il nuovo impianto potrebbe essere operativo tra un anno e mezzo. Ora la delibera di giunta dovrà passare in Consiglio comunale, e solo dopo il via libera potrà essere avviato l'iter della gara. Il Comune, come detto, non tirerà fuori un soldo, ma incasserà 85 euro per ogni cremazione. Tra i paletti fissati dalla giunta, anche l'obbligo per la società che gestirà l'impianto, di applicare uno sconto nella tariffa ai residenti, pari al 20% (oggi la scontistica è pari al 10%).

Chi si aggiudicherà la costruzione dell'opera, dovrà gestirla per 30 anni, periodo al termine del quale tornerà nelle disponibilità del Comune. Un servizio, quello delle cremazioni, che negli ultimi anni sta registrando un vero e proprio boom di richieste, con aumenti anche del 70% rispetto a qualche tempo fa. Ogni anno l'impianto del cimitero di San Vito soddisfa circa 1.300 richieste.