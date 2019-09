Festa per le famiglie al parco Brun, in zona Chiavris

UDINE - Una tre giorni per le famiglie, con incontri culturali, iniziative sportive e musicali. L’appuntamento, dal titolo 'Happening 2019 – Un puest par ducj – Dalle famiglie una comunità', è in programma dal 20 al 22 settembre al parco Brun di Udine, zona Chiavris. A promuoverlo sono due associazioni, Il centro di aggregazione giovanile Il Pellicano e il centro culturale Il Villaggio. Tutti gli eventi sono gratuiti, al parco c’è la possibilità di bere un caffè, un aperitivo e far partecipare i figli a tornei di calcio balilla, ping pong e pallavolo. Per informazioni www.ilvillaggio.org.

«Cosa regge l’urto del tempo?», è la sollecitazione del primo incontro (18.15) della seconda edizione di un progetto, sostenuto dalla Regione e dal Comune di Udine, che punta a coinvolgere in primis le famiglie. Il programma di venerdì 20 si completerà con lo spettacolo teatrale (21.15) «Giuseppe il Misericordioso» di e con l’attore Pietro Sarubbi. Sabato 21 alle 11.15 si prosegue con una testimonianza di accoglienza familiare, quindi dalla 14.30 sport, gonfiabili e truccabimbi. Alle 17.30 incontro su Cesare Pavese e alle 21 un percorso di musiche e testi.

Chiusura domenica 22 con un incontro (10.30) con gli l’allenatore di rugby Giancarlo Ronchi e gli ex nazionali Andrea Muraro e Marco Platania, la Santa Messa delle 12, il pranzo e, dalle 15, una festa di canzoni con il musicista Carlo Pastori.