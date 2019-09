Saltano sui cofani e sui tettucci delle auto in sosta: 2 ragazzi denunciati

UDINE - Se la sono presa con le auto parcheggiate in via Portanuova. Un gioco che oltre ad arrecare danni per migliaia di euro, ha finito per mettere nei guai otto ragazzi udinesi con un'età compresa tra i 16 e i 19 anni. Il gruppetto di scalmanati, nella notte tra martedì 17 e mercoledì 18 settembre, ha pensato bene di saltare sopra i tetti e sui cofani delle vetture.

2 ragazzi denunciati per danneggiamento

Un residente della zona, però, si è accorto della bravata e ha allertato il 112, riuscendo a fornire una descrizione di alcuni ragazzi. Sul posto sono intervenute le Volanti che hanno bloccato due dei responsabili, un 19enne e un 17enne. Entrambi sono stati denunciati per danneggiamento aggravato. Il minorenne è stato trovato con 0,4 grammi di hashish ed è stato segnalato in prefettura.