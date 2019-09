Avvio del doposcuola in ritardo: il Comune assicura il via per il 25 settembre

UDINE - A partire dal 25 settembre l’amministrazione comunale, al fine di ridurre i disagi delle famiglie degli allievi degli istituti Toppo Wassermann, Montessori, Alberti, Girardini e Pellico nelle quali il servizio di doposcuola non è partito alla data stabilita a causa di un problema tecnico non imputabile agli uffici, ha deciso di contattare le realtà del territorio specializzate in attività educative, riuscendo in questo modo a offrire ai genitori una soluzione e a garantire il servizio.

Problema in sede di gara

La motivazione, come spiegano da palazzo D'Aronco, va ricercata in un problema rilevato in sede di gara che ha impedito alla commissione di procedere all’affidamento del servizio. La commissione ha valutato, relativamente all’affidamento del lotto in questione, l’offerta di tre ditte, delle quali una è stata esclusa per l’impossibilità di aprire il file contenente l’offerta tecnica e di conseguenza di valutare l’offerta stessa; una, per raggiunto limite di aggiudicazione; l’ultima, per il fatto che gli uffici sono ancora in attesa di alcuni chiarimenti, che devono pervenire entro quindici giorni dalla richiesta, relativi al costo del personale, che è un elemento costitutivo dell’offerta economica, giudicato dalla commissione eccessivamente basso.

Assessore dispiaciuto per quanto accaduto

«Da madre - ha dichiarato l’assessore all’Istruzione Elisa Asia Battaglia - sono molto dispiaciuta per quanto è accaduto. Appena ho saputo del problema sono intervenuta in prima persona per sollecitare gli uffici, che ringrazio, a cercare una rapida soluzione, che infatti è stata trovata grazie al coinvolgimento dei soggetti che operano sul territorio in questo ambito. Stiamo inoltre cercando una soluzione per andare incontro anche economicamente alle famiglie che hanno dovuto subire questo disagio non imputabile all’amministrazione e agli uffici».