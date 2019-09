Taylor Mega torna a far parlare di sé per un bacio dato a una donna

UDINE - Taylor Mega, l’influencer friulana originaria di Carlino (al secolo Elisia Todesco), torna a far parlare di sé. Questa volta non si tratta né di una nuova partecipazione a reality show o a flirt con vip vari, ma per un bacio rubato con una ex concorrente di ‘Uomini e Donne’, Giorgia Caldarulo.

L'anticipazione è del settimanale «Nuovo»

Lo ‘scoop’ è stato fatto dal settimanale ‘Nuovo’ diretto da Riccardo Signoretti, che ha pubblicato le foto sul numero in uscita. Trattandosi di gossip la notizia va presa con le pinze, visto che ogni scusa è buona, nel mondo dello spettacolo, per far parlare di sé. Una storia che, nella migliore tradizione italiana, coinvolge anche una terza persona, Erica Piamonte, ex concorrente del Grande Fratello, che nella vicenda sarebbe la ‘tradita’, visto che afferma di aver trascorso tutta l’estate insieme a Taylor, rispettando il suo volere di tenere nascosta la loro laison.

Le parole di Taylor

Queste le parole di Taylor, diffuse sui social, dopo la diffusione della foto incriminata: «Come comincio il discorso? Vorrei affrontare l'argomento nel modo giusto, senza far casini. È un tema molto delicato, ho provato a parlarne più volte anche se in maniera molto leggera. In questo momento mi sto frequentando con una persona, ma non avrei voluto che uscissero queste foto perché la mia famiglia non era al corrente di questo mio lato. E in più c'è anche un'altra persona che non avrei voluto far soffrire».