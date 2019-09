Lavori per la terza corsia, autostrada chiusa tra sabato e domenica

LATISANA - Proseguono a pieno ritmo i cantieri per la costruzione della terza corsia. Nel fine settimana i lavori si concentreranno (per quanto riguarda il terzo lotto, Alvisopoli - San Giorgio di Nogaro) nell’area tra Ronchis e San Michele al Tagliamento dove verrà risanato un tratto della vecchia pavimentazione e realizzato un flesso (una deviazione sulla carreggiata) per lo spostamento del traffico su un nuovo tratto della terza corsia. Inoltre saranno posizionati i tratti nuovi di guardrail e rimossi i new jersey non più necessari.

Per quanto riguarda il secondo lotto (nodo di Portogruaro - Alvisopoli) saranno effettuati alcuni lavori sulla pavimentazione, con il ripasso della segnaletica gialla di cantiere. Per l’esecuzione di questi interventi sarà necessaria la chiusura dell’autostrada nel tratto tra il nodo di Portogruaro e il casello di Latisana in direzione Trieste tra le ore 20 di sabato 21 e le ore 8 di domenica 22.

I veicoli che transitano sulla A4 provenienti da Venezia e diretti a Trieste dovranno quindi uscire alla barriera di Portogruaro e potranno rientrare allo svincolo di Latisana. I veicoli che transitano sulla A28 provenienti da Conegliano potranno immettersi sulla A4 solo in direzione Venezia, mentre quelli diretti a Trieste dovranno utilizzare la viabilità alternativa segnalata con i cartelli gialli con possibilità di rientrare a Latisana.