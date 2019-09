Doppio intervento del Cnsas: coppia in difficoltà e c'è un disperso da trovare

TOLMEZZO - E' scattato intorno alle 16.30 un intervento di ricerca per un uomo di Illegio del 1941, non rientrato a casa da venerdì mattina. L'uomo doveva recarsi a pranzo da un amico in uno stavolo in località Lunze o Pian di Lunze, ma qui non è mai arrivato né ha fatto rientro a casa. Sul posto dieci tecnici del Soccorso Alpino e i soccorritori della Guardia di Finanza.

Nel pomeriggio di venerdì è scattato l'allarme per un altro intervento in località Passo del Pura. Qui è stata una coppia a richiedere aiuto perché si trova in difficoltà e ha perso l'orientamento in una zona di alberi schiantati a causa della tempesta Vaja. Sul posto l'elicottero della Protezione Civile e le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico a piedi.