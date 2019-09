Va a funghi ma precipita in un dirupo: morto 78enne di Illegio

TOLMEZZO - Non c'è stato nulla da fare per Rizieri Iob, il 78enne di Illegio che era atteso a pranzo in uno stavolo di amici poco sopra Illegio. L'uomo era partito al mattino da casa, ma non era arrivato né dagli amici né rientrato alla sua abitazione.

Sulle sue tracce si sono messi dei compaesani, che hanno poi fornito ai soccorritori - il Soccorso Alpino della stazione di Forni Avoltri, la Guardia di Finanza di Tolmezzo e Vigili del Fuoco di Tolmezzo - delle indicazioni sulla zona da setacciare. L'uomo è stato presto ritrovato sul fondo di un torrente secco, il Sopadices, privo di vita. La zona era talmente impervia che si è dovuto attendere l'arrivo dell'elicottero per il suo recupero e per la constatazione di morte, per non mettere a rischio altre persone nell'operazione.

In un primo tempo era stato allertato il velivolo dei Vigili del Fuoco ma poi, liberatosi il velivolo della Protezione Civile, il recupero è stato effettuato con il gancio baricentrico dello stesso per una lunghezza di una settantina di metri per condurlo in una zona più sicura per espletare le formalità del caso. L'uomo era andato a funghi ed è forse stato proprio il tentavo di prendere un fungo, una mazza di tamburo trovata nei pressi del corpo, a farlo precipitare.

Intanto sono stati recuperati al calar della notte i due escursionisti che avevano chiesto l'intervento del Soccorso Alpino al rientro da una gita sopra Passo del Pura. I due sessantenni, un uomo e una donna di Monfalcone, erano finiti in una zona di schianti di alberi della tempesta Vaia dopo aver raggiunto la cima del monte Colmaier.