Volley B1: esordio ufficiale in Liguria per la Gtn

UDINE - È tempo di scendere in campo per la Gtn Volleybas Udine, la formazione che riporterà la città di Udine fra le protagoniste del campionato di B1 femminile di pallavolo. La squadra, creata grazie alla spinta della Gtn, azienda leader in Italia nel campo dei sistemi di cassa per la grande distribuzione e la ristorazione, è stata presentata nei giorni scorsi al grande pubblico nella cornice della Loggia del Lionello, a Udine, e ora è attesa dalle prime partite ufficiali.

Nel fine settimana la squadra di coach Alessandro Fumagalli sarà infatti impegnata nel torneo internazionale 'Sempre con noi' di Carcare, in provincia di Savona, dove affronterà formazioni che militano dei campionati italiani di B1 e B2 e in quelli stranieri di serie A.

«Si tratta – racconta la direttrice tecnica Maria Maddalena Savonitto – di un’occasione per provare la squadra a poco meno di un mese dall’inizio del campionato, ma anche di un’opportunità per farci conoscere a livello nazionale. La Gtn Volleybas è infatti una formazione nuova nel panorama della B1 nonostante possa annoverare, fra le sue fila, giocatrici che hanno già calcato i parquet di questa categoria, quando non già la serie A».

Alla dt fa eco la presidente Donatella Savonitto: «Abbiamo lavorato sodo per costruire la squadra e le prime amichevoli hanno dato dei segnali positivi. Giocare tante gare in pochi giorni sarà sicuramente proficuo per testare gli equilibri in campo, ma anche per consolidare lo spirito di squadra, una variabile delicata e determinante nell’economia di un campionato».

La Gtn esordirà sabato, alle 9, contro le il Vc Tirol (serie A austriaca) per affrontare successivamente le padrone di casa del Carcare. Nel pomeriggio Lombardo e compagne saranno invece impegnate contro l’Arredo Frigo Acqui Terme che milita nel campionato di B1. Domenica mattina, in base ai risultati della giornata precedente, le udinesi si scontreranno con le formazioni dell’altro girone mentre nel pomeriggio si disputeranno le finali.