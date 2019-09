La finalissima di Percoto Canta andrà in scena al Giovanni da Udine

PAVIA DI UDINE - Fervono i preparativi per la finalissima di Percoto Canta, concorso canoro di livello nazionale giunto alla 32° edizione, che vedrà il suo atto finale il prossimo sabato 28 settembre, per la prima volta nella prestigiosa venue del Teatro Nuovo Giovanni da Udine, con inizio alle 21. I biglietti per la serata (prezzo di 10 euro) sono ancora in vendita e lo saranno anche alle biglietterie del teatro da martedì 24 e fino a sabato 28 settembre (orario 17/19). Tutte le info e i punti autorizzati su www.percotocanta.it o scrivendo a info@percotocanta.it.

Nata nel 1988 dall’idea di un gruppo di amici, Percoto Canta ha valorizzato, edizione dopo edizione, centinaia di talenti provenienti da tutta la penisola. Per alcuni di loro il sogno si è avverato, come ad esempio per la meravigliosa Lodovica Comello, ora star internazionale, o la giovane Shari Noioso, già finalista del programma 'Tu si que Vales' e scelta da Il Volo per prendere parte al loro tour italiano. A sfidarsi sul palco del Teatrone nell’ultimo atto del concorso saranno i 16 concorrenti che hanno strappato il pass della finale durante la fase delle selezioni, tenutesi a maggio alla Casa della Musica di Cervignano del Friuli. Per la categoria cantautori/Brani Inediti troviamo Caraccio Elisa (Mai mai mai), Copetti Federica (Lady B), Quadrelli Andrea Parsifal (Come una lucciola), Sicilia Marco (Quale incantesimo), Vertucci Dennis (Scatoloni). Per la categoria Senior saranno Avveduto Thomas (Pianeti), Blaskovic Beatrice (Jealous), Bolzonello Elisabetta (Voglio andare fino in fondo),Crnec Matjia (Solo per te), Disha Ani (Nutbush city limits), Santin Francesca (Io che amo solo te). Infine, per la categoria Junior saliranno sul palco Cicuttini Serena(Le tasche piene di sassi), Gerometta Rosa (Almost in never enough), Mendiola Rebecca (Un giorno in più), Piovan Rebecca (Forte nell'anima) e Piras Marta (Son of a Preacher Man). Tutte le esibizioni dei concorrenti vedranno l’accompagnamento dell’orchestra diretta dal M° Nevio Lestuzzi, arricchita per l’occasione anche dalla sezione archi dell’orchestra I Filarmonici Friulani.

Il compito di eleggere le migliori voci della finale spetterà poi a una giuria di qualità di assoluto livello, composta dall’artista internazionale, musicista, cantante e flautista Tinkara Kovač, dalla cantante e vocal coach Paola Folli, dal cantautore, attore e volto televisivo Giò Di Tonno e dall’icona del rock italiano, front man e leader dei mitici Timoria, Omar Pedrini. Una giuria di qualità di grandi nomi, che vanno ad aggiungersi a quelli delle edizioni passate, dove troviamo Lodovica Comello, Bungaro, Rossana Casale, Silvia Mezzanotte, Peppe Vessicchio, Remo Anzovino, Paola Folli, Simona Molinari, Adriano Pennino, L'Aura, Luca Pitteri e Marcello Balestra, tra gli altri. I quattro giurati non si limiteranno a eleggere i vincitori ma eseguiranno, anche loro con l’accompagnamento dell’orchestra, un brano per ciascuno sul palco. La serata finale di Percoto Canta sarà presentata dalla giornalista di Udinews TV Giorgia Bortolossi, per la regia di Luca Ferri (Anathema Teatro). Percoto Canta e i suoi volontari hanno da sempre lavorato per diffondere la cultura della buona musica e, fedeli a questo approccio, saranno anche i premi per i vincitori, a cui andranno borse di studio per un valore di 3.500 Euro. La 32° edizione di Percoto Canta aspetta ora le sue voci!